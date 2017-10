SpongeBob Schwammkopf SpongeBobs Schneckenheim / Burgermeister Patrick

SpongeBobs Schneckenheim

SpongeBob findet eine streunende Schnecke auf seinem Heimweg. Fürsorglich nimmt er sich ihrer an. Auch die Schneckenbabys, die er kurz darauf findet, bekommen bei ihm ein neues Zuhause. Als jedoch immer mehr Schnecken bei ihm auftauchen, beginnt SpongeBob die Sache über den Kopf zu wachsen.



Burgermeister Patrick

Das alljährliche Krabbenburger-Wettessen steht an. Um den ungeschlagenen Weltmeister zu besiegen, trainiert Mr. Krabs den immer hungrigen Patrick.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)