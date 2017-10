Bibi und Tina Janoschs Geburtstag

Bibi und Tina brechen nach Ungarn auf, um Janosch zu besuchen, der Geburtstag hat. Vom Bahnhof, an dem sie ankommen, ist es noch ein kleiner Fußmarsch bis zu dem schönen Anwesen, in dem ihr Freund wohnt. Die Mädchen sind noch keine halbe Stunde unterwegs, da machen sie eine beunruhigende Entdeckung. Aus einem Gehöft am Wegesrand dringt ängstliches Pferdewiehern zu ihnen. Werden hier etwa Tiere gequält? Alarmiert gehen Bibi und Tina der Sache sogleich auf den Grund.