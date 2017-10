The Big Bang Theory Der Stelzen-Traum

Als Sheldon beim Online-Game verliert, stürzt ihn das in eine schwere Sinnkrise. Er will sich nun neue Herausforderungen suchen. Inzwischen trifft Penny überraschend auf ihren Ex-Freund Zack. Dieser ist frisch verlobt. Außerdem bietet er Penny einen Job an. Da sie mit ihrer derzeitigen Arbeit unzufrieden ist, will sie sich das Angebot überlegen. Als Leonard davon erfährt, ist er entsetzt.