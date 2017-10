Friends with Better Lives Wo ein Will ist...

Beim Einbruch ins Haus seiner Exfrau wird Will von deren Untermieterin überrascht. In Panik flieht er in einen Wandschrank und beginnt sich von seinem Versteck aus unsterblich in die Mieterin, die hübsche Chirurgin Kelly, zu verlieben. Völlig verzaubert glaubt er, in ihr die Frau seines Lebens gefunden zu haben. Derweil muss Bobby erfahren, dass keines seiner Geschenke Andi je gefallen hat. Kurzerhand greift Kate ihm unter die Arme und sorgt bei einem Juwelier für einen bleibenden Eindruck. Hauptdarsteller James Van Der Beek (Will)

Kevin Connolly (Bobby)

Majandra Delfino (Andi)

Brooklyn Decker (Jules)

Joe Lister-Jones (Kate)

Rick Donald (Lowell)

Regie Rob Schiller