Glee Süße Träume

Marley träumt davon, ihren eigenen Song bei den Regionals zu performen. Doch Will hat bereits ein fixes Programm zusammengestellt und will um keinen Preis davon abweichen. Nervös sieht Rachel dem Vorsingen für 'Funny Girl' entgegen. Seit ihrem fünften Lebensjahr hofft sie, einmal in die Fußstapfen von Barbra Streisand zu treten. Indes genießt Finn die Zeit am College in vollen Zügen. Anstatt seinen Traum, Lehrer zu werden, zielstrebig zu verfolgen, vernachlässigt er sein Studium und feiert lieber Partys.