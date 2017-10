The Neighbors Die Shopping-Tour

Hilfesuchend wenden sich die beiden Kinder ihrer Alien-Nachbarn an die Weavers. Für ihr Leben gerne würden die zwei eine öffentliche Schule besuchen, doch leider verweigert Oberhaupt Larry seinen Segen. Erst mit Jackies tatkräftiger Unterstützung gelingt es den Weavers, Larry umzustimmen. Um unter den einheimischen Schülern nicht negativ aufzufallen, benötigt der Alien-Nachwuchs allerdings dringend zeitgemäße Kleidung. Ein Besuch im Shopping-Center steht an - für die Alien-Familie zum allerersten Mal!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)