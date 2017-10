Nils Holgersson Eine besondere Gans

Eigentlich ist Gorgo in Wahrheit ein Adler. Aufklären darf man ihn darüber nicht. Akka ist strikt dagegen und verbietet auch Nils, Gorgo reinen Wein einzuschenken. Natürlich hält sich Nils nicht daran. Doch als er das Geheimnis lüften will, kommt die Botschaft bei Gorgo völlig falsch an. Er glaubt, Nils findet, dass er dick ist und beginnt, an seinem Körper zu zweifeln. Auch alle Gänse beschäftigen sich plötzlich nur noch mit ihren eigenen Schwächen und merken nicht, dass sie so leichte Beute für Fuchs Smirre werden.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)