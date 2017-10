Die Salzburgerin Verena Altenburger (Diagonale-Preisträgerin für "Die beste aller Welten") ist einfach umwerfend in der Rolle der feschen Pflegerin, die mit starkem polnischen Akzent und nicht eben dezenter Kleidung das Leben von Familie Holtkamp umkrempeln will. Die zehn Folgen der ersten Staffel werden jeweils am Freitag um ca. 23 Uhr auf ORFeins ausgestrahlt. Fans der Serie dürfen sich freuen, denn eine zweite Staffel wurde bereits im Sommer 2017 fertig gedreht.

VERENA ALTENBERGER

Die sympathische 29-jährige Salzburgerin (geboren in Schwarzach im Pongau) wußte schon als kleines Kind, dass sie Schauspielerin werden wollte. Seit dem Anfang ihrer Karriere hat die sprachbegabte Mimin neben ihrem Engagement am Theater (u.a. in Wien am Burgtheater und am Volkstheater) immer wieder mit Nebenrollen in Film (Stefan Ruzowitzkys "Die Hölle") und Fernsehen ("Lena Lorenz", "Altes Geld") auf sich aufmerksam gemacht. Doch 2017 ist sie nun ganz oben angekommen: Die Rolle der drogenabhängigen Alleinerzieherin Helga in Adrian Goigingers vielfach ausgezeichnetem Sozialdrama "Die beste aller Welten" brachte ihr den Schauspielpreis bei der Diagonale ein. Das Internationale Filmfestival Moskau ehrte sie für diese Rolle mit dem Preis für Beste Schauspielerin. Für ihre Darstellung der resoluten Altenpflegerin Magda in der Comedyserie "Magda macht das schon" wurde sie beim Deutschen Comedypreis als Beste Schauspielerin nominiert.



Derzeit dreht sie unter der Regie von Urs Egger das historische Drama über das "Wunder von Wörgl" während der Weltwirtschaftskrise, das unter dem Titel "Geldmacher" (mit u.a. Karl Markovics) nächstes Jahr im ORF ausgestrahlt werden soll.