Drop Dead Diva Will und Grayson

Jane soll für ihre Verdienste vom Los Angeles Police Departement ausgezeichnet werden. Ausgerechnet während ihrer Dankesrede wird sie von der Frau eines Polizisten beschuldigt, ihren Ehemann verführt zu haben. Schließlich tauchen auch noch Fotos auf, die Jane und den Mann vor einem Motel zeigen. Dumm nur, dass Jane sich an nichts davon erinnern kann. In der Zwischenzeit verklagt Grayson die Firma von Vanessas Ex-Verlobtem Will.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)