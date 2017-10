How I Met Your Mother Die Stinson-Krise

Vom Gericht wurde Robin wegen tätlichem Angriff zu einer Therapie verdonnert. Sie versucht ihrem Therapeuten zu erklären, wie es zu der Handgreiflichkeit kommen konnte: Robin war eifersüchtig auf Nora. Barney bemühte sich in letzter Zeit so sehr um Nora, dass Robin versuchen wollte, ihn zurückzuerobern. Derweil mischt sich Ted immer stärker in Lilys Schwangerschaft ein. Marshall scheint das allerdings wenig zu stören.