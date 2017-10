Disneys Henry Knuddelmonster Die Giganto-Pflanze / Henry und der Schneetroll

Die Giganto-Pflanze

Henry und seine Freunde warten sehnsüchtig auf eine Lieferung für ganz besondere Blumensamen. Dummerweise stolpert Pappo und bringt die Samen dabei durcheinander. Henry bekommt anstatt der erwarteten Lächelblume Ellies Giganto-Pflanze, mit der er viel Spaß hat. Aber dann möchte Ellie die Pflanze zurück.



Henry und der Schneetroll

In Brüllingen liegt der erste Schnee. Endlich kann man wieder am Brüllerberg Schlitten fahren. Henry und seine Freunde freuen sich schon sehr. Doch dann entdecken sie bei ihrer Ankunft einen riesigen Fußabdruck, der ihrer Ansicht nach nur von einem bösen Schneetroll stammen kann. Einzig Henry behält einen kühlen Kopf und will der Sache auf den Grund gehen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)