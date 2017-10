Eat Pray Love ("Eat Pray Love") Bestsellerverfilmung mit Julia Roberts

Die New Yorker Journalistin Liz Gilbert beschließt nach dem Aus ihrer Ehe ihr altes Leben hinter sich zu lassen und sich auf eine Reise nach dem Sinn des Lebens zu begeben. Ihre Stationen führen sie von Italien über Indien bis nach Bali, wo sie neues Liebesglück findet....

Eine hochkar√§tig begleitete Reise zum Selbst Eine strahlende Julia Roberts, bilderbuchschöne Landschaftskulissen, leicht verständliche spirituelle Weisheiten und eine mitreißende Selbstfindungs-Geschichte - das sind die Zutaten der von Brad Pitt mitproduzierten Leinwandadaption des gleichnamigen Bestsellers von Elizabeth Gilbert, die ihre eigene Geschichte in einem Roman verarbeitet hat. Regie führte TV-Regisseur Ryan Murphy ("Glee"), der eine beeindruckende Darstellerriege an die Seite von Julia Roberts stellte: neben Bill Crudup ("Almost Famous") als unreifer Ehemann sind Oscar-Nominee James Franco ("127 Stunden") als Kurzzeit-Lover und Oscargewinner Javier Bardem ("No country for old men") als brasilianischer Geschäftsmann zu sehen. Richard Jenkins ("Six Feet under") als spiritueller Führer und Viola Davis ("The Help") als Liz' beste Freundin komplettieren das hochkarätige Team.

Der im Jahre 2006 erschienene autobiografische Reisebericht "Eat Pray Love" von Schriftstellerin und Kolumnistin Elisabeth Gilbert rangierte wochenlang auf der 'New York Times' Bestsellerliste und verkaufte sich weltweit über 7 Millionen mal. Auch Hollywoodstar Julia Roberts war Fan der ersten Stunde und sicherte sich eine Option auf die Filmrechte. Ihr eigentlicher Wunschregisseur Garry Marshall, der sie mit "Pretty Woman" (1990) zum Star machte, lehnte ab und so fiel ihre Wahl auf Drehbuchautor und TV-Regisseur Ryan Murphy, der sich mit seinen scharfzüngigen und lebensechten Dialogen in Hollywood einen Namen machte. In enger Zusammenarbeit mit Romanautorin Gilbert entwickelte Murphy gemeinsam mit Co-Drehbuchautorin Jennifer Salt das Drehbuch, das vor allem Liz' Neugier für alles Neue und ihr Streben nach Selbsterkenntnis hervorhebt.

Laienschauspieler als weiser Medizinmann Eine Schlüsselrolle fällt dem balinesischen Medizinmann Ketut (i. Bild) zu, der Liz' Weg zur Selbsterkenntnis mit seinen Ratschlägen maßgeblich unterstützt hat. Es war schwierig den geeigneten Schauspieler für diese Rolle zu finden. Da hörte das Produktionsteam in Jakarta zufällig den Flötenspieler Hadi Subiyanto und bat ihn zum Casting. Obwohl er vorher noch die gespielt hatte, hauchte er mit seinem natürlichen Agieren vor der Kamera der Figur des Ketut Leben ein.

Gedreht wurde, in chronologischer Reihenfolge, an den Originalschauplätzen in New York, Italien, Indien und Bali. Nachdem die Protagonistin Liz in Italien das 'dolce far niente' und gutes Essen kennengelernt hat, führt ihre Reise sie weiter in ein indisches Ashram, wo sie lernt, sich zu akzeptieren und Kontrolle abzugeben. Der letzte Teil ihrer einjährigen Reise bringt Liz nach Bali, wo sie ihr frisch gewonnenes Gleichgewicht auszuleben versucht und unerwartet auf die Liebe stößt.

JULIA ROBERTS Oscarpreisträgerin ("Erin Brockovich", 2000) und Dreifach-Mutter Julia Roberts machte 2012 als böse Königin Jagd auf Schneewittchen in der Fantasykomödie "Spieglein, Spieglein". Ihr Filmprojekt "August: Osage County"(2013) mit Meryl Streep, Benedict Cumberbatch und Juliette Lewis brachte ihr eine weitere Oscarnominierung ein. Im November 2015 startete der Mystery-Thriller "Secret in their Eyes" an der Seite von Nicole Kidman in den US-Kinos.

Inhalt Die New Yorker Schriftstellerin Liz Gilbert hat einen attraktiven Mann, ein schönes Haus und beruflichen Erfolg. Ihre Traumwelt zerbricht jedoch in Scherben. Die Ehe mit Steven scheitert, auch die Flucht in die Affäre mit David bringt keine Erfüllung. Und so beschließt sie nach der Scheidung, ein Jahr Auszeit zu nehmen. Auf einer Weltreise will sie wieder zu sich finden. In Italien sucht sie den Genuss, in Indien die Kraft der Meditation und auf Bali will sie jenen Medizinmann wiedertreffen, der ihr vor Jahren ein glückliches Leben vorhergesagt hat.

DARSTELLER Julia Roberts (Liz Gilbert)

Javier Bardem (Felipe)

James Franco (David Piccolo)

Billy Crudup (Steven)

Richard Jenkins (Richard)

Viola Davis (Delia)

Regie: Ryan Murphy

Drehbuch: Ryan Murphy, Jennifer Salt

Kamera: Robert Richardson

Musik: Dario Marianelli

Story: Elizabeth Gilbert (Roman 'Eat Pray Love')

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)