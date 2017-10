Arme Millionäre Letzte Folge!

Inhalt - ''ALLES VERLOREN?', II/8

Familie Gabriel ist am Boden zerstört. Die Pension soll zwangsversteigert werden. Einzige Möglichkeit: Die Pension selbst erwerben. Lilo ist mit Julian verlobt. Doch gibt sich dieser in ihrer Beziehung nach wie vor sehr keusch. Adina nimmt einen Job am Schlachthof an. Als sie ihr ehemaliges Reitpferd dort entdeckt, gibt sie für dessen Erwerb das letzte Geld aus. Paul spielt den Kuppler für seine Tochter Sarah und Christoph Münzberger und boykottiert nebenbei dessen Vater.



Eine Koproduktion RTL/ORF