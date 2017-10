Arme Millionäre Jobhopping

Die Gabriels ziehen aus dem Plattenbau aus und in ihre Pension ein. Bei der Suche nach Personal ist Adina nicht zimperlich und heuert den obdachlosen Volker an. Paul bekommt inzwischen einen Job bei der Müllabfuhr.

Inhalt

Die Geldeintreiber auf den Fersen setzt sich Pauls Geschäftspartner in die Karibik ab und lässt ihn auf einem Schuldenberg sitzen. Adina findet es an der Zeit, in die Pension zu ziehen. Noch fehlt Personal, deshalb engagiert sie einen Obdachlosen als Reinigungskraft. Bald okkupieren dessen Kumpel das Hotel. Fritz soll als furchteinflößender Geldeintreiber die Penner vertreiben. Sarah und Christoph versöhnen sich wieder, während die eifersüchtige Lilo Luca überredet, Julian nachzuspionieren.



Koproduktion RTL/ORF