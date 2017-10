Die Ehe von Martin und Katharina befindet sich durch den Autismus ihres Sohnes, und Martins Burn Out in einer Krise. Mit dem Einzug neuer Nachbarn, einem jungen Pärchen, scheint sich alles zum Besseren zu wenden.



Doch dann entdeckt Martin durch Zufall ein schreckliches Geheimnis, und der Alptraum beginnt.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen

Regie Michael Ramsauer

Drehbuch Michael Ramsauer

Hauptdarsteller Andreas Kiendl (Martin)

Ursula Strauss (Katharina)

Wolfgang Rauh (Christian/Stefan)

Lili Epply (Nicole/Judith)

Hary Prinz (Thomas)