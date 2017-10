Wissper Die verlorene Stimme

Während Wisspers Bruder Ralph erkältet im Bett liegt und kaum sprechen kann, führt ein Notfall Wissper in die Arktis. Ihre Freundin, das Pinguin-Mädchen Peggy, hat ihre Stimme verloren. Sie wiederzufinden, entpuppt sich als gar nicht so einfach. Wissper hofft auf das Organisationstaltent und den Scharfsinn von Tigerdame Stripes. Durch die Eiseskälte am Nordpol wird aber bald auch Stripes heiser.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)