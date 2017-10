Drop Dead Diva Das Vorjahresmodell

Jane zieht einen lukrativen Fall an Land: eine Frau fühlt sich von ihrem Arbeitgeber, einem großen Pharmaunternehmen, wegen ihres Alters diskriminiert. Parker wittert das große Geld und will, dass Kim den Fall übernimmt. Doch Jane gibt sich nicht so leicht geschlagen. In der Zwischenzeit übernimmt Grayson ein Mandat, bei dem es um ein Spukhaus geht. Von seiner anfänglichen Skepsis bleibt nicht viel übrig, als er selbst einen Geist sieht.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)