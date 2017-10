Schlittenhund

Fuchsberg versinkt in Schnee und Eis. Einen besseren Moment hätte Schnucki sich echt nicht aussuchen können, um einfach abzuhauen. Fix und Foxi können Oma Eusebia natürlich nicht hängen lassen und starten eine Suchaktion.



Der Zorn der Affen

Fix und Foxi, Professor Knox, Lupo, Lupinchen und Onkel Fax sind zusammen auf einer Safari. Sie wollen die Essgewohnheiten der Gorillas erforschen. Doch Onkel Fax will eigentlich gar nicht ans Essen denken, denn er ist mal wieder auf Diät.



Schnell oder schlau

Eigentlich wollten Fix und Foxi schon längst mit Oma Eusebia und Lupinchen im Ausflugslokal bei Eis und Kuchen sitzen, als Lupo mal wieder um Hilfe schreit. Er ist in einen reißenden Gebirgsfluss gefallen und treibt auf das Sägewerk zu.



Wie geschmiert

Pip und Pep wollen ihre Kartensammlung der Schoko-Blockos endlich vervollständigen. Eigentlich fehlt ihnen nur noch eine einzige Sammelkarte. Irgendwas muss ihnen jetzt einfallen, wie sie an möglichst viele Schoko-Blockos heran kommen.