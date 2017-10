Disneys Henry Knuddelmonster Henrys erster Schultag / Lustige Monster-Lieder

Henrys erster Schultag

Bei Henry ist die Aufregung groß, als er endlich zur Schule gehen darf. Natürlich möchte er am ersten Tag um keinen Preis zu spät kommen. Doch dummerweise geht alles schief, was schief gehen kann. Zuerst bleiben seine Geschwister in der Tür stecken, dann hat das Knuddelrad einen Platten und schließlich ist auch noch die Straße gesperrt.



Lustige Monster-Lieder

Henry und Sonny sind mit dem Rad in Brüllingen unterwegs und singen lustige Lieder, um ihre Mitmonster aufzuheitern. Zuerst bekommt Milo ein 'Sonny Ständchen', dann Wachmeister Wacker und Bäcker Buddelmonster. Nur bei Kapitän Holunder scheint der Gesang seine Zauberkraft einzubüßen. Der wirkt nach dem Ständchen nämlich gar nicht glücklich.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)