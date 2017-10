Wickie und die starken Männer Die 19 Wölfe

In Flake verteilen die Wikinger die Beute ihrer Seefahrt. Jeder bekommt seinen Anteil. Außer Wickie. Weil er noch ein Kind ist, sind nämlich alle dagegen, dass ihm etwas ausbezahlt wird. Wickie hat jedoch einen Plan. Wer die meisten Wölfe fängt, bekommt den ihm zustehenden Anteil. Am Abend gibt es keinen einzigen Wolf mehr in den Wäldern. Hat Wickie damit eine bestimmte Absicht verfolgt?