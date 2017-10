Last Resort Der Schl├╝ssel

Die Schlüssel zu den Nuklearwaffen wurden gestohlen. Captain Marcus ist darüber äußerst erbost, er vermutet einen Maulwurf an Bord und so wird Sam damit beauftragt, alle Crew-Mitglieder zu durchsuchen. Das stiftet einige Unruhe im Team. Um die Mannschaft wieder zu motivieren und den Zusammenhalt zu fördern, wird ein Football- und Bierabend veranstaltet. Inzwischen entdeckt Posser bei den Durchsuchungen aber andere heikle Geheimnisse.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)