Der letzte Bulle Was hab ich getan

Mick ist verzweifelt. Alle Beweise deuten darauf hin, dass er zu Silvester 2001/2002 an einem schweren Verbrechen beteiligt war. Zu diesem Zeitpunkt lag Mick offenbar nicht im Koma, obwohl er sich an nichts erinnern kann. Mick hofft, vom damaligen Krankenhauspersonal Näheres zu erfahren, kann jedoch niemanden ausfindig machen. Auch Andreas kann diesmal nicht helfen. Mick will seinen Freund nicht zu tief in den Fall mit hineinziehen.