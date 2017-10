Stalker Das Spukhaus

Die Studentin Laurie wird kurz vor Halloween in einem Kostümladen von einem Clown attackiert. Wie sich bald herausstellt, steckt ihr Ex-Freund Bobby Hughes hinter dem Angriff. Bobby möchte sich nicht mit der Trennung abfinden und setzt Laurie unter Druck. Trotzdem will diese keine Anzeige gegen ihn erstatten. Doch wenig später häufen sich die mysteriösen Vorkommnisse in dem Haus, in das Laurie gerade mit ihrer besten Freundin gezogen ist. Bobby hat jedoch ein Alibi.