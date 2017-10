Scrubs - Die Anfänger Mein Stolz

Elliott ist am Boden zerstört. Sean geht ein halbes Jahr auf Forschungsreise und macht deshalb mit ihr Schluss. J.D. beeilt sich, Elliot in der Not beizustehen. Nun, da sein Nebenbuhler weg ist, rechnet er sich Chancen bei ihr aus. Dr. Cox arbeitet indes an seiner Karriere. Er bewirbt sich für eine Stelle als Oberarzt.