Die Goldbergs Danny, Donnie, Joey, Jon, Jordan

Nachdem ein Stapel von Kisten Murrays Auto in der Garage unter sich begräbt, reißt ihm der Geduldsfaden: Beverly soll sich endlich von den Erinnerungsstücken ihrer Kinder trennen und den alten Kram entsorgen. Unter all den Sachen entdecken Adam und Barry Ericas alte 'New Kids On The Block'-Fanartikel. Endlich haben sie etwas Peinliches gegen ihre Schwester in der Hand. Aber schon bald versuchen die beiden Danny, Donnie, Joey, Jon und Jordan nachzustellen und drehen ihr eigenes Fanvideo.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)