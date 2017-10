Jungle Beat Folge 24

Teil 1:

Simon will mit einer Angel Fische fangen. Der Erfolg ist allerdings bescheiden, da er als Köder einen Korken benutzt, der nicht sinken kann.



Teil 2:

Ein Oktopus erspäht in weiter Ferne eine Muschel. Allen Bemühungen zum Trotz will es einfach nicht gelingen, sie zu ergattern. Doch Trost ist schnell gefunden.