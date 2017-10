Die Goldbergs Hausverbot

Adam bricht sich beim Tanzen im Zimmer den Arm. Um in der Schule nicht als Versager dazustehen, behauptet er, mit einem Hoverboard gestürzt zu sein. Da dies zunächst niemand glauben will, schwört er auf die Freundschaft mit Emmy. Inzwischen entdeckt die ganze Familie chinesisches Essen für sich. Sehr zum Missfallen von Beverly, die das als Beleidigung für ihre Kochkünste auffasst.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)