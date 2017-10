Tagespresse aktuell

In Zeiten, in denen die Wahrheit scheinbar nicht mehr recherchiert, sondern nur noch erfunden werden kann, liefert die Sendung Tagespresse Aktuell Fakten und Einsichten, zu denen andere Medien gar keinen Zugang mehr haben. 20 Minuten kompakte Wochenzusammenfassung für die Zielgruppe der Österreicher mit höchstem Bildungsniveau, einem sattelfesten Wertekatalog und 10 Wochen Resturlaub. Verfasst vom bewährten Tagespresse-Team Fritz Jergitsch, Jürgen Marschal und Sebastian Huber, berichtet Anchor Joachim Fuchs alias Joachim Brandl jede Woche objektiv und kompromisslos über nationale und internationale Ereignisse. Das Reporterteam Magda Kropiunig, Antonia Stabinger, David Scheid und Berni Wagner wird unter der Leitung von Regisseur Jan Frankl die Stimmung im Land einfangen und Experten mit Fakten und besorgniserregenden Entwicklungen in unsere Gesellschaft konfrontieren.