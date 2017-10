"Für die meisten Menschen ist es eine unvorstellbare Tatsache, dass man auch mit einer schwer drogensüchtigen Mutter eine sehr schöne Kindheit haben kann", sagt Regisseur Adrian Goiginger. Die Geschichte seiner außergewöhnlichen Kindheit erzählt er im Film "Die beste aller Welten". Für die Hauptrolle hat er Verena Altenberger engagiert. Die 29-jährige Salzburgerin wurde mehrfach für die Darstellung der fürsorglichen, drogensüchtigen Mutter ausgezeichnet. Dass Verena Altenberger auch leichter Stoff liegt, beweist sie in der Rolle der Magda in der deutschen Sitcom "Magda macht das schon", die ab 20. Oktober auch auf ORF eins zu sehen sein wird. Am Dienstag ist Schauspielerin Verena Altenberger zu Gast in Willkommen Österreich.



In den 70er-Jahren steuerte Arik Brauer mit "Köpferl im Sand" oder "Sie hab'n a Haus baut" unvergessene Hits zur großen Zeit des Austropops bei. Außerdem ist der Künstler einer der Hauptvertreter der Wiener Schule des Phantastischen Realismus. Seine Privatsammlung an Ölgemälden und Keramikskulpturen hat er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Tochter des Malers Timna Brauer führt durch die Ausstellung.

Timna Brauer gründete gemeinsam mit dem israelischen Jazz-Pianisten Elias Meiri ein Ensemble, das sich dem Cross Over, Chansons und vor allem Jüdischer Musik in all ihren Facetten verschrieben hat. Außerdem lädt das Brauer-Meiri-Ensemble regelmäßig zu Kinderkonzerten. Arik und Timna Brauer stehen auch immer wieder gemeinsam auf der Bühne.

Stermann und Grissemann freuen sich auf den Besuch der Brauers im Willlkommen-Österreich-Studio.



Am Ende der Sendung wechselt Timna Brauer vom Schreibtisch auf die Showbühne. Gemeinsam mit Russkaja gibt sie ein "Heimatlied?" zum Besten.