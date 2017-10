Californication Zahnarzt sucht Frau

Julia hat bei 'Santa Monica Cop' gekündigt, doch Hank versucht alles, um sie zurückzuholen. Unter dem Vorwand, Levon habe Zahnschmerzen, besucht er sie in der Zahnarztpraxis von Dr. Dan, in der sie als Mundhygienikerin arbeitet. Doch Dr. Dan hat etwas gegen Hanks Absichten, hat er es doch selbst auf Julia abgesehen. Währenddessen hofft Charlie, dank der Memoiren des 'Rock-'n'-Roll-Butlers' Krull zu Geld zu kommen, damit Marcy nicht Stus unmoralisches Angebot annehmen muss.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)