Grey's Anatomy Harte Bandagen

Owen ist nach wie vor davon überzeugt, mit der Investorgruppe Pegasus Horizons,das Krankenhaus vor dem finanziellen Ruin retten zu können. Inzwischen verfolgen die Oberärzte einen ganz anderen Plan: Callie, Arizona, Derek und Meredith wollen mit der Entschädigung, die sie erhalten haben, das Seattle Grace kaufen. Für Owen bricht dadurch eine Welt zusammen: für ihn sieht es so aus, dass seine engsten Freunde - denen er am meisten vertraut, ihm in den Rücken fallen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)