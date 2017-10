Disneys Henry Knuddelmonster Der Monstertier-Wettbewerb / Igors erster Trampler

Der Monstertier-Wettbewerb

Der Monstertier-Wettbewerb in Brüllingen steht vor der Tür, den seine Einwohner schon mit Spannung herbeisehnen. Nachdem Ellie mit Floppi die erste und Henry mit Bello die zweite Runde des Wettkampfs für sich entscheiden können, zeichnet sich zwischen den beiden Teams ein Kopf an Kopf-Rennen ab, das für Henry jedoch mit einer derben Enttäuschung zu Ende gehen scheint. Noch weit schlimmer ist jedoch der Stromausfall, der die Parade zum Ende des Wettbewerbs in Dunkelheit versinken lässt.



Igors erster Trampler

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Igor zum ersten Mal trampelt. Kein Familienmitglied will diesen einmaligen Augenblick versäumen. Nur ungern geht Pappo zur Arbeit, obwohl ihm Henry verspricht, das außergewöhnliche Ereignis auf einem Foto festzuhalten. Leider lässt der heißersehnte Moment jedoch auf sich warten. Also baut Kasi eine Maschine, die Igor zeigen soll, wie das Trampeln funktioniert.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)