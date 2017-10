How I Met Your Mother Der Magier

Barneys Vater Jerry lädt ihn zum Angeln ein. Barney erinnert sich jedoch daran, dass sein Vater einst den Spitznamen 'Der krasse Jerry' getragen und das Nachtleben geliebt hat. Also will er Jerry aus dem langweiligen Vorort-Leben herausreißen und gemeinsam einen Abend in den Clubs verbringen. Seine Freunde stiftet Barney an, ihn und seinen Vater zu begleiten und dabei neue, interessante Identitäten anzunehmen. Auch Jerry zeigt plötzlich ganz andere Seiten von sich.