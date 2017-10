Wissper Pinguin-Spielzeit

Bei einem zufälligen Blick in den Garten entdeckt Ralph eine gute Freundin von Wissper im Garten: Giraffe Gertie. Sie kommt nicht ohne Grund zu Wissper. Gertie ist am Ende mit ihrem Latein und hofft auf einen erlösenden Rat. Seit ihr Freund, der Papagei Otis, sich am Flügel verletzt hat, ist er nur noch schlecht gelaunt. Otis ist fest davon überzeugt, dass das Leben keinen Spaß macht, wenn man nicht fliegen kann. Doch da hat sich der Vogel schwer getäuscht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)