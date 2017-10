Malcolm mittendrin Die Macht des Müllmanns

Der Müllmann weigert sich trotz mehrfacher Bestechungsversuche, Hals sperrige Skulptur mit dem restlichen Müll wegzubringen. Gemeinsam mit Reese verwickelt sich Hal fortan in einen "schmutzigen" Machtkampf mit dem standhaften Müllmann. Einzig Dewey scheint davon zu profitieren. Malcolm legt sich in der Zwischenzeit mit Lois an, die ihren Job im Supermarkt wieder antritt.