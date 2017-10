Disneys Henry Knuddelmonster Das Knuddeldankfest / Sonnys Schleife

Das Knuddeldankfest

Das Knuddeldankfest ist für Henry ein besonderes Highlight, auf das er sich schon das ganze Jahr über gewaltig freut. Einziger Wehrmutstropfen ist die Anwesenheit seines kleinen Cousins Harry, der immer mächtig an Henrys Nerven zerrt. Wer kann ihm da besseren Rat geben als Kasi und ihm erklären, was es bedeutet, der Ältere zu sein? Durch ihn sieht er Harry bald in einem ganz neuem Licht.



Sonnys Schleife

Sonny verliert ihre Lieblingshaarschleife. Im Nu ist damit auch ihr ganzes Selbstvertrauen verschwunden. Verzweifelt widmet sie sich neuen Hobbys, denn den alten kann sie ohne den „Pep“, den ihr die Schleife immer verliehen hat, nicht nachgehen. Besserung stellt sich erst ein, als Henry und Kasi ihr eine neue Haarschleife basteln, die der alten zum Verwechseln ähnlich sieht. Doch der Schwindel fliegt bald auf.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)