Wickie und die starken Männer Der hohle Zahn

Snorre, ein Mitglied der Wikinger-Mannschaft, hat fürchterliche Zahnschmerzen und wird ungewöhnlich gewalttätig. Die Mannschaft kann in der Nacht kein Auge zumachen, da Snorre so laut jammert. Gerade noch rechtzeitig bevor die Schiffe des schrecklichen Sven am Horizont auftauchen, gelingt es Wickie, dem leidenden Snorre zu helfen.