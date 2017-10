Battle Creek SchieƟbudenfigur

Inhalt - 'SchieƟbudenfigur', I/6

Als bei einer Veranstaltung in Battle Creek plötzlich Schüsse fallen, werden Russ und Milt vor eine neue Herausforderung gestellt. Obwohl sofort klar ist, aus welcher Richtung die Schüsse kommen, ist die Identität des Schützen nicht so leicht herauszufinden, da vom Täter jede Spur fehlt. Außerdem ist nicht eindeutig klar, wem dieser Schuss galt: Denn getroffen wurde das Maskottchen der Parade, doch dahinter stand der Bürgermeister der Stadt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Josh Duhamel (Special Agent Milton Chamberlain)

Dean Winters (Detective Russ Agnew)

Janet McTeer (Commander Guziewicz)

Kal Penn (Detective Fontanelle White)

Aubrey Dollar (Office Manager Holly Dale)

REGIE

Craig Zisk