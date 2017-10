Criminal Minds: Beyond Borders Neue Folgen von Staffel I

Inhalt - 'Mord verjährt nie', I/10

Die Studenten Timothy und Brandon Smit verbringen ihre Semesterferien in Johannesburg, wo sie in der Bar ihrer Tante Marion arbeiten. Eines Nachts wird Timothy ermordet und Brandon verschleppt. Jack und sein Team machen sich auf den Weg nach Südafrika. Dort müssen sie mit der südafrikanischen Profilerin Ananda Doshi zusammen arbeiten, die am Tatort angeblich mit den Geistern der Opfer spricht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Gary Sinise (Jack Garrett)

Tyler James Williams (Monty)

Daniel Henney (Matt Simmons)

Alana De La Garza (Clara)

Annie Funke (Mae)

Arnold Vosloo (Armand Smit)

Bahni Turpin (Lieutenant Ananda Doshi)

REGIE

Laura Belsey