K 3 Voll auf der Rolle

K3 soll einen Skate-Wettbewerb musikalisch begleiten. Als Kate erfährt, dass Dee Dee auch vor Ort sein wird, muss sie an ihr letztes peinliches Zusammentreffen mit Dee Dee zurückdenken. Diesmal will sie sich nicht vor ihm blamieren. Doch so löblich Kates Vorsatz auch sein mag, in der Praxis läuft einiges schrecklich schief. Offenbar wird der Skate-Wettbewerb sabotiert.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)