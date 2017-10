Bibi und Tina W├Âlfe in Falkenstein

Bei einem Ausflug in die Berge geraten die zwei Fotografie-Studenten Fiona und Lukas in einem Steinschlag. Gerade noch rechtzeitig können sie sich in eine Höhle retten. Wider Erwarten stecken sie dort fest. Geröll versperrt den offenbar einzigen Ausgang. Indes bekommt der Martinshof Zuwachs. Bibi und ihre Freunde retten ein kleines Hündchen aus einem Fluss. Die Kinder ahnen nicht, dass es sich bei dem süßen Welpen um ein waschechtes Wolfsjunges handelt. Seine Familie vermisst es schon sehr.