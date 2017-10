Sissi, die junge Kaiserin Die Lektion von Darwin

Sissis Bruder Theodor ist völlig aufgelöst! Ein großes Idol von ihm, der Naturforscher Darwin, ist an der Wiener Universität zu Gast. Theodor will ihn unbedingt sprechen. Schließlich scheint Darwin alles über Tiere zu wissen. Als Sissi ihren Bruder zu dem Treffen begleitet, ruft sie mithilfe ihres Armbandes versehentlich eine Horde wilder Affen herbei, die in der Universität ein gehöriges Durcheinander anrichten. Derweil sucht Franz wegen seines Gedächtnisverlustes Rat bei einem berühmten Mediziner.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)