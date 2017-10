Guardians of the Galaxy ("Guardians of the Galaxy") Effektreiches Marvel-Comic-Abenteuer

Chris Pratt als smarter intergalaktischer Glücksritter Star Lord mischt mit seiner bunt zusammengewürfelten Truppe den Weltraum auf und rettet dabei das Universum. Äußerst witzige Marvel-Verfilmung mit Topbesetzung! Deutsch/Englisch

ZUR STORY: Peter Quill (Chris Pratt) wird als kleiner Junge vom Weltraum-Piraten Yondu entführt und schlägt sich seitdem mit Beutezügen durch die Galaxien. Als selbsternannter Star-Lord bringt Peter die geheimnisvolle Kugel Orb in seinen Besitz und hat plötzlich das ganze Universum im Nacken. Denn Orb ist nicht nur irgendeine Kugel, sondern trägt die geballte Energie des Kosmos vor dem Urknall in sich. Nicht nur die grünhäutige Killerin Gamora (Zoe Saldana) macht im Auftrag des finsteren Fürsten Ronan (Lee Pace) Jagd auf ihn, sondern auch der clevere Waschbär Rocket und sein Partner, der sanftmütige Baummensch Groot, die das auf Peter ausgesetzte Kopfgeld abkassieren wollen.

Ehe sie sich's versehen, landen alle vier im Hochsicherheitsgefängnis, aus dem sie mit Hilfe des hühnenhaften Drax (David Bautista) wieder flüchten können. Auf der Schmugglerkolonie Knowhere versucht Peter, sein wertvolles Diebesgut zu verkaufen. Doch Oberschurke Ronan gelingt es, den Energieball an sich zu reißen. Nun durch ihr Schicksal vereint, versuchen die fünf galaktischen Helden als "Guardians of the Galaxy" Ronan davon abzuhalten, den Planeten Xanar und damit das ganze Universum zu zerstören.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)

Drittstärkster Film des Jahres 2014 Mit dem schrägen Weltraumspaß "Guardians of the Galaxy" landeten die Marvel Studios im Jahre 2014 einen Überraschungshit, der weltweit über $773 Millionen Dollar einnahm und Hauptdarsteller Chris Pratt über Nacht zum Star machte. Die Mischung aus spektakulären Special Effects und Make-Up (beides oscarnominiert), liebenswerten galaktischen Außenseitern, die man in kürzester Zeit ins Herz geschlossen hat, und jeder Menge witziger Sprüche ließ nicht nur Comic-Fans in die Kinos strömen. Auch der mitreißende Soundtrack aus den 80er Jahren kam beim Publikum sensationell gut an. Das Album "Awesome Mix Vol. 1" mit Klassikern wie 10ccs "I'm not in Love" schoss an die Spitze der US-Billboard-200-Charts und erhielt eine Grammy-Nominierung für Beste Filmmusik.

Fortsetzung noch erfolgreicher Nach so viel Erfolg war ein Sequel nur eine Frage der Zeit: Am 27. April 2017 stürmten die "Guardians of the Galaxy 2", erneut unter der Regie von James Gunn, in der fast identen Besetzung unsere Kinosäle und übertrafen mit weltweiten Einnahmen von über $863 Millionen Dollar sogar noch den ersten Teil.

"ICH BIN GROOT!" "The Fast and the Furious"-Star Vin Diesel verlieh dem gutmütigen Riesengestrüpp Groot seine Stimme und nahm den einzigen Satz in seinem Repertoire "Ich bin Groot" in verschiedenen Sprachen, so auch in Deutsch, auf. Sein bester Freund, der gewiefte Waschbär Rocket, wird im englischen Original von Bradley Cooper gesprochen, in der deutschen Synchro von Fahri Yardim ("CopStories", "Almanya – Willkommen in Deutschland"). Wrestling-Worldchampion Dave Bautista scheint nach Auftritten in "Riddick" und zuletzt in "James Bond- Spectre" Gefallen am Kino gefunden zu haben und gibt mit vollem Einsatz den ganzkörpertätowierten Muskelmann 'Drax der Zerstörer'.

CHRIS PRATT Der bis zu seinem Durchbruch vor allem aus Serien wie "O.C., California" und "Parks and Recreations" bekannte Schauspieler überzeugte Regisseur James Gunn trotz Wampe und Übergewicht innerhalb einer Minute beim Casting für den Part des terrestrischen Draufgängers Peter Quill. In den sechs Monaten vor Drehstart unterzog sich Pratt einem rigorosen Training, um bei seinen kurzen Oben-Ohne-Szenen mit Six-Pack und Muckis zu protzen und verlor an die 27 Kilos.

Mit seiner selbstironischen Art war ein neuer Actionstar geboren, der für euphorische Kritiken und volle Kinokassen sorgte. Pratt übernahm die Hauptrolle im Reboot "Jurassic World" anno 2015 und war als Spieler Josh Farraday Teil von Antoine Fuquas Neuauflage von "Die glorreichen Sieben"(2016). Zuletzt sah man ihn an der Seite von Jennifer Lawrence im Sci-Fi-Drama "Passengers".

DEMNÄCHST "WALK OF FAME"-STERN

Am 21. April wird der Schauspieler mit der 2.607. Sternenplakette am berühmten Hollywood "Walk of Fame" gewürdigt.

PRIVATES

Der heute 37-Jährige ist mit Schauspielkollegin Anna Faris seit Juni 2009 verheiratet und Vater eines gemeinsamen Sohnes. Diesen Sommer gab das Paar überraschend seine Trennung bekannt.

ZOE SALDANA Die zarte Schauspielerin muss nach ihrem Durchbruchserfolg "Avatar - Aufbruch nach Pandora"(2009) schon wieder mit angemaltem Gesicht durch einen Film rennen, macht aber auch hier wieder beste Figur als toughe Actionheldin. Bereits einige Jahre zuvor durfte sie als Auftragskillerin "Colombiana" (2011) schwere Jungs vermöbeln. Außerdem landete die US-Amerikanerin mit dominikanisch-puertoricanischen Eltern die begehrte Rolle der Enterprise-Offizierin Uhura im Reboot "Star Trek"(2009) und den Sequels "Star Trek Into Darkness"(2013) und "Star Trek Beyond"(2016). Die 38-jährige Beauty war zuletzt bei uns im Ben-Affleck-Film-Noir "Live by Night" zu sehen. Auch sie ist wieder in der Fortsetzung "Guardians of the Galaxy 2" ab 27. April mit dabei.

PRIVATES

Die Ex-Freundin von Bradley Cooper ist seit dem Jahr 2013 mit ihrem italienischen Schauspielkollegen Marco Perego verheiratet und hat drei Kinder (das Zwillingspaar Cy und Bowie und das im Februar 2017 zur Welt gekommene Söhnchen Zen) mit ihm.