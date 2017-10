Zip Zip Frido, der Held / Alter Frido

Frido, der Held

Die Nachrichten berichten Unglaubliches! Nach einer Heldentat wird einem Hund eine Tonne Würstchen von der Stadt geschenkt. Klar, dass Fridolin unbedingt auch so eine Belohnung einstreifen will. Zu dumm nur, dass gerade niemand seine Hilfe zu brauchen scheint.



Alter Frido

Bestürzt stellt Fridolin fest, dass er längst nicht mehr so fit wie früher ist. Beschämt will er sich wieder in den Wald zurückziehen. Um ihn von seiner verzweifelten Rückkehr abzuhalten, versuchen seine Freunde ihn davon zu überzeugen, dass er alles andere als alt ist. Wenn da nicht dieses lange graue Haar wäre.