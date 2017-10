Die Simpsons Mein peinlicher Freund

Kirk, der Vater von Milhouse, ist auf der Suche nach einem Freund. So kommt es, dass Homer und Kirk Trainer des Kinder-Lacrosseteams werden. Doch als Kirk all zu anhänglich wird, bezeichnet in Homer als Loser. Daraufhin verschwindet Kirk. Ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt, als die Meisterschaft beginnt!