Bert ist stolz auf seine Freundin, und will sie sofort allen vorstellen. Rebecca ist sehr hübsch! Die Freunde befürchten allerdings, dass Rebecca vielleicht nur hinter Berts Geld her ist. Außerdem hat Bernadette schwer damit zu kämpfen, als sie Halley in der Kindertagesstätte abgeben muss. Aber auch Howard und Stuart fällt die Trennung schwer. Kurzerhand nehmen sie Halley einfach wieder mit.