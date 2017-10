Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben Das Universum ist eine Scheißgegend

50mal Science Busters - das heißt auch und vor allem 50mal Plastiknippel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ein riesen Erfolg für die Wissenschaft!

Zur Jubiläumssendung haben sich die Science Busters im neuen Line-up gleich das gesamte Universum vorgenommen, im Großen und im Kleinen. Denn es riecht komisch, klingt komisch und ist so gut wie leer. Mit anderen Worten "Das Universum ist eine Scheißgegend". Oder, um mit Gerhard Polt zu sprechen: "Dort fahren wir nicht mehr hin."

Univ.-Prof. Helmut Jungwirth (Molekularbiologie, Uni Graz), Science Blogger & Astronom Dr. Florian Freistetter und Kabarettist Martin Puntigam (MC und frisch gebackener Univ.-Lektor an der Uni Graz) erklären in einer dreiviertelstündigen Sonderausgabe des beliebten Naturwissenschaftsperiodikums wie groß das Universum ist, wo es am besten schmeckt und wie Mutter-Kind-Schwimmen bei Hefezellen ausschaut.

Mit Protein-Denaturierung live!