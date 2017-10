Nils Holgersson Der Wirbelsturm

Nils und die Gänse geraten in einen schlimmen Sturm. Als sich auch noch ein Tornado über ihnen zusammenbraut, müssen sie notlanden. Akka führt die Gänseschar in eine Holzhütte, doch Nils ist überzeugt davon, dass der Leuchtturm besseren Schutz bietet. Als die Hütte dem Sturm tatsächlich nicht standhält, übergibt Akka schweren Herzens Nils vorübergehend die Führung der Truppe. Anfangs ist Nils von der neuen Aufgabe hellauf begeistert, bis er erkennt, wie groß diese Herausforderung wirklich ist.



