Black-ish Rollentausch

Dre erwartet reichlich Anerkennung von seiner Frau für seine Mithilfe im Haushalt. Immerhin hat er es geschafft, den Geschirrspüler einzuräumen, obwohl er im Büro den ganzen Stress hatte. Als sich Rainbow von seiner Leistung wenig beeindruckt zeigt, da sie in der gleichen Zeit tausenderlei Dinge für ihn und die Kinder erledigt, will Dre für eine Woche all ihre 'Mutterpflichten' übernehmen. Anfangs macht er damit besonders in der Schule großen Eindruck, doch bald schon wendet sich das Blatt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)