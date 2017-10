Fresh Off the Boat Die Dauerwelle des Erfolgs

Jessicas Schwester, ihr Schwager und ihre Mutter kündigen ihren Besuch an. Louis will unbedingt vermeiden, dass die Verwandten bemerken, dass das Steakhouse noch nicht so gut läuft wie erhofft. Also spielen Jessica und Louis vor, äußerst erfolgreich zu sein und lassen sich als Symbol dafür Dauerwellen machen.